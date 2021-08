Spannend slot zeilraces: Britten 'rule the waves', Heiner strandt in zicht van brons

Nicholas Heiner heeft zich in de allerlaatste olympische race in de Finn-klasse van zijn beste kant laten zien. De zoon van Roy Heiner, winnaar van het brons in Atlanta (1996), eindigde in de medalrace als tweede. Daardoor eindigde Heiner als vierde in het eindklassement.

De medalrace werd gewonnen door de Hongaar Zsombor Berecz, die zelfs nog even mocht dromen van het goud. De Brit Giles begon met een forse voorsprong aan de afsluitende race, maar ging bij de start al in de fout. Giles startte te vroeg, moest gedwongen achterin het veld starten en begon aan een inhaalrace.

Bij de ronding van de laatste boei leek de kans op het goud verkeken, maar in het tumult van de laatste meters kwam Giles toch als vierde over de finish. En dat was genoeg om de Hongaar Berecz voor te blijven. Het brons ging naar de Spanjaard Cardona, die Heiner vijf punten voorbleef.

"Dit was mijn laatste kans"

Giles werd zo de laatste winnaar in deze klasse. De Finn-klasse wordt na de Olympische Spelen in Tokio opgedoekt. Heiner beet op zijn lip toen hij zich dat realiseerde.

'Dit was mijn laatste kans", zei de zeiler met een brok in zijn keel. "Ik wist dat er nog wat mogelijk was. We hebben de hele week genoeg gekke dingen gezien. We hebben een heel goede race neergezet, maar ja. Ik ging er vol voor en dan is het gewoon 'k' dat het niet uitkomt."

"Straks is de Finn niet meer olympisch. Dan gaan je gedachten toch terug. Mijn allereerste evenement in de Finn was de vierde plek. Daarna ben ik vaak genoeg tweede geweest op het EK of het WK. En dan is dit weer net ernaast."