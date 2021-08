Bloedstollend einde zeilraces: Britten 'rule the waves', ereplaatsen Nederlanders

Scott Giles, winnaar van het laatste olympische goud in de Finn-klasse. - Reuters

Nicholas Heiner heeft zich in de allerlaatste race in de Finn-klasse van zijn beste kant laten zien. De zoon van Roy Heiner, winnaar van het brons in Atlanta (1996), eindigde in de medalrace als tweede. Daardoor eindigde Heiner als vierde in het eindklassement. De medalrace werd gewonnen door de Hongaar Zsombor Berecz, die zelfs nog even mocht dromen van het goud. De Brit Giles begon met een forse voorsprong aan de afsluitende race, maar ging bij de start al in de fout. Giles startte te vroeg, moest gedwongen achterin het veld starten en begon aan een inhaalrace. Bij de ronding van de laatste boei leek de kans op het goud verkeken, maar in het tumult van de laatste meters kwam Giles toch als vierde over de finish. En dat was genoeg om de Hongaar Berecz voor te blijven. Het brons ging naar de Spanjaard Cardona, die Heiner vijf punten voorbleef. Giles werd zo de laatste winnaar in deze klasse. De Finn-klasse wordt na de Olympische Spelen in Tokio opgedoekt.

Lambriex/Van Vugt vijfde Na de bronzen medaille van Annemiek Bekkering en Annette Duetz in de 49erFX-klasse bij de vrouwen sloten Bart Lambriex en Pim van Vugt in dezelfde klasse bij de mannen hun olympische debuut af met een olympisch diploma. In de medalrace eindigden Lambriex en Van Vugt, het eerste Nederlandse mannenduo in deze klasse op de Spelen, knap als vijfde. Daardoor stegen ze nog een plekje in het klassement en eindigden als zesde.

De strijd om het goud eindigde na een zenuwslopende ontknoping in een triomf voor de Britse zeilers Dylan Fletcher en Stuart Bithell. Zij moesten in de medalrace twee plekken eindigen voor de Nieuw-Zeelandse titelverdedigers Peter Burling en Blair Tuke. Na een lang gevecht met de Duitsers Erik Heil en Thomas Plössel kwam het voor de Britten aan op de laatste meters en daarin wisten ze de punt van de boot net iets eerder over de streep te krijgen. Nieuw-Zeeland eindigde als derde in de medalrace, kwam net als Groot-Brittannië op 58 punten, maar verloor de strijd om het goud door een lagere klassering in de medalrace.

Titelverdedigers Burling en Tuke - beiden negenvoudig wereldkampioen, tweevoudig winnaar van de prestigieuze America's Cup en deelnemer aan de Volvo Ocean Race - kwamen als derde over de streep, eindigden net al de Britten op 59 punten, maar moesten door een mindere uitslag in de medalrace genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar de Duitsers Heil en Plössel.