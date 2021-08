Wilhelmus klinkt voor gouden Hassan: 'Echt gaaf, niks is beter dan dit'

Het Wilhelmus klonk in het Olympisch Stadion van Tokio en de Nederlandse driekleur wapperde hoog. Voor het eerste Nederlandse atletiekgoud op de Olympische Spelen sinds 1992. Voor Sifan Hassan, de overtuigende winnares van de 5.000 meter.

Hassan werd in 2019 in Doha wereldkampioen op de 1.500 en de 10.000 meter, maar deze gouden plak voelt anders. "De mooiste van allemaal", zei Hassan na afloop. "Deze is echt gaaf. Niks is beter dan dit."