Wekdienst Tokio: brons bij zeilen en deze Nederlanders komen nog in actie

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Geen nieuwe gouden medaille voor Nederland vannacht. Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz begonnen in de 49erFX-klasse als koploper aan de medalrace. Daarin werden ze slechts negende, waardoor ze genoegen moesten nemen met brons.

Het is de negentiende medaille voor Nederland in Tokio. Vooralsnog staan 'we' op vijf keer goud, zeven keer zilver en zeven keer brons.

Bij het atletiek was er weer Oranje-succes. Lieke Klaver, Lisanne de Witte (400 meter) en Taymir Burnet (200 meter) haalden allemaal de halve finales. Hét hoogtepunt op de atletiekbaan was het wereldrecord van de Noor Karsten Warholm op de 400 meter horden.

Dagprogramma

Om 9.00 uur starten de teamsprinters op de wielerbaan aan het olympisch toernooi. De Nederlandse ploeg, met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland, is een van de topfavorieten. Vanaf ongeveer 10.30 uur worden de medailles verdeeld.