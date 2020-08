FC Utrecht huurt Australiër van City, opvallende transfer De Graafschap-speler

FC Utrecht heeft Daniel Arzani aan de selectie toegevoegd. De Australische international wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City.

De Engelse club nam de 21-jarige vleugelspits in 2018 over van Melbourne City. De afgelopen twee jaar werd Arzani al verhuurd aan Celtic, maar onder meer door een zware knieblessure kwam hij amper in actie.

Arzani speelde tot nu toe zes interlands voor Australië en was ook actief op het WK van 2018 in Rusland.

Van den Boomen naar Toulouse

De Graafschap-middenvelder Branco van den Boomen komt vanaf volgend seizoen uit voor het Franse Toulouse. De 25-jarige oud-jeugdinternational speelde eerder al voor Jong Ajax, FC Eindhoven, sc Heerenveen en Willem II.

Van den Boomen tekent een contract voor drie jaar in Zuid-Frankrijk. Toulouse degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste Franse divisie.