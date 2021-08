Zeilduo Bekkering/Duetz na teleurstellende medalrace: 'Brons is fijn, maar nu even niet'

Zeilduo Bekkering/Duetz blij met brons na teleurstellende medalrace - NOS

Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben de bronzen olympische medaille gegrepen in de 49erFX-klasse. Het zeilduo begon in de baai van Enoshima als gedeelde klassementsleider aan de medalrace, maar daarin ging het met een negende plaats alsnog mis. Het goud ging naar de Braziliaansen Martine Grael en Kahena Kunze, die daarmee hun olympische titel verdedigden. Brons is fijn, maar nu nog even niet Het brons was een aardige troostprijs, al hadden Bekkering en Duetz vooraf op meer gerekend. "We konden niet helemaal onze eigen race varen", vertelde Annemiek Bekkering. "Het is superfijn dat we brons hebben. Alleen nu nog even niet."

De Nederlandsen moesten een dag langer wachten op de beslissende medalrace: maandag stond er te weinig wind in de baai van Enoshima. Vandaag was beter, al was het met zeven knopen evenmin onstuimig. "Er lijkt wel goede zeewind te komen", zei Duetz voor de start. "We hebben het in eigen hand, het plan is om te winnen." Sinds 2014 varen de geboren Brabantse Bekkering en de Achterhoekse Duetz samen en na een lastige kwalificatie werden ze vijf jaar geleden zevende bij de Spelen in Rio de Janeiro. De laatste jaren behoort het duo echter tot de wereldtop, met wereldtitels in 2018 (Aarhus) en 2019 (Auckland) als bewijs. In Tokio bewezen Bekkering/Duetz hun klasse in de eerste tien races, met zeges in de vierde en zesde race als hoogtepunt. Lastige start De Braziliaansen kozen hun eigen lijn vanuit de start en waren als beste weg, maar al snel werd het stuivertje wisselen aan kop. In die fase knokte Bekkering/Duetz rond de vierde plaats.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz bij de start van de medalrace. - ANP

Bij het ronden van de eerste boei werd het veld geleid door de (ongevaarlijke) Argentijnse en Noorse boten. Brazilië kwam als derde door, voor Duitsland en Nederland. In het gedrang Op weg naar het tweede tussenpunt kwamen de Nederlandsen in het gedrang terecht met de boten van Singapore en Frankrijk. De Franse boot leek de Nederlandse zelfs af te snijden bij het ronden van de boei, waarop Bekkering met haar rode vlag meteen protest aantekende. Feit was dat Bekkering/Duetz op de terugweg moest teugknokken vanuit tiende positie. Goud leek op dat moment vergeven en ook een medaille verdween langzaam aan de horizon. "We hebben het heel moeilijk, hè", hoorden we de vrouwen aan boord tegen elkaar zeggen. "Maar we geven niet op."

Bekkering/Duetz hebben het aan de stok met de Franse boot in de medalrace. - ANP

Argentinië kwam uiteindelijk als eerste over de streep, voor Noorwegen. De derde plek van Brazilië was goed genoeg voor titelprolongatie. De Duitsers eindigden als vijfde en grepen daarmee het zilver, vlak voor Spanje. Dat betekende dat Nederland negende moest worden om Spanje een punt achter zich te houden en dat lukte. In de laatste meters bleek de Franse boot opnieuw een plaaggeest voor Bekkering/Duetz en zij drukten ook de punt van hun boot eerder over de streep, maar dat was voor de achtste plaats. De Nederlandsen werden negende en dat was net genoeg voor brons. "We dachten eigenlijk dat we het net niet hadden gehaald", vertelde Duetz na afloop. "Op het moment dat we de nummers twee en drie zagen wegvaren, weet je dat het voor brons is. En dat is niet wat we wilden natuurlijk."

Opluchting en vreugde bij Bekkering/Duetz na het winnen van de bronzen medaille in 49er FX-klasse. - NOS