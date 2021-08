Warholm verpulvert eigen wereldrecord in sensationele finale 400 horden

Een meeslepende finale van de 400 meter horden heeft een prachtig wereldrecord opgeleverd voor Karsten Warholm.

De 25-jarige Noor ging halverwege soeverein aan kop, voelde Rai Benjamin op het laatste rechte stuk naderen, waarna hij opgejaagd door de Amerikaan zijn eigen wereldrecord verpulverde.

Begin juli liep tweevoudig wereldkampioen Warholm bij Diamond League-wedstrijden in Oslo het wereldrecord van Kevin Young uit 1992 uit de boeken. Hij was toen met 46,70 maar net sneller dan Young (46,78) bij de Spelen van 1992 in Barcelona. Nu maakte hij een grote sprong naar onder de 46 seconden: 45,94.

Ook Benjamin onder oude record

Niet alleen Warholm bleef onder het wereldrecord in een finale om in te lijsten. Nummer twee Benjamin klokte 46,17. De bronzen medaille ging in 46,72 naar de Braziliaan Alison dos Santos.