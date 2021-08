Belgische hockeyers dringen ook in Tokio door tot olympische finale

De Belgische hockeyers hebben zich voor de tweede Olympische Spelen op rij geplaatst voor de finale. De nummer twee van Rio de Janeiro won in Tokio in de halve finales met 4-2 van India.

De andere halve finale gaat later vandaag tussen Duitsland en Australië. Nederland ging in de kwartfinales onderuit tegen Australië.

Goals Hendrickx

De Belgen, die in de groepsfase met 3-1 van Oranje hadden gewonnen, kwamen snel op voorsprong via een rake strafcorner van Loick Luypaert, maar in de eerste periode boog India die achterstand om. Mandeep Singh scoorde uit een strafcorner en Harmanpreet Singh met een backhand.

Alexander Hendrickx bezorgde België de zege. Hij scoorde twee keer uit een strafcorner en benutte een strafbal. John-John Dohmen scoorde vlak voor tijd nog in een leeg doel.