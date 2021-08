Blinken: terugroepen Wit-Russische atlete mag niet getolereerd worden

De Wit-Russische ambassade in Tokio heeft bij de Japanse autoriteiten om opheldering gevraagd over de situatie rond Timanovskaja. President Loekasjenko heeft zelf nog niet gereageerd.

Mark Adams, woordvoerder van internationale sportkoepel IOC, onderschreef die woorden in een andere persconferentie. De sportkoepel had gisteren nog twee keer met haar gesproken, zei hij. Verder is het IOC een eigen onderzoek gestart en Adams zei dat hij vandaag informatie verwacht te ontvangen vanuit Wit-Rusland. "We moeten eerst de feiten op een rij hebben, voordat we actie kunnen ondernemen", zei hij.

Gisteren liep ze de ambassade van Polen in Tokio binnen, waar ze een humanitair visum kreeg. Volgens de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Motegi zit Timanovskaja momenteel in "veilige omstandigheden". In een persconferentie zei hij desgevraagd dat de Japanse autoriteiten met andere "relevante partijen" haar veilig proberen te houden.

Ze werd naar eigen zeggen naar het vliegveld gebracht samen met een lid van de Wit-Russische delegatie en een psycholoog. De hoofdcoach had tegen haar gezegd dat ze op "bevel van boven" moest vertrekken. Op de luchthaven van Tokio riep ze de hulp van de Japanse politie in.

Timanovskaja werd zondag tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio gebracht om terug naar huis te vliegen. De sprintster zei dat ze uit het team was gezet, nadat ze op Instagram kritiek had geuit op haar coaches.

Roman Protasevitsj

De zaak doet denken aan die van de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj. Hij heeft openlijk kritiek geuit op het regime van president Loekasjenko, en is de oprichter van het Telegram-kanaal Nexta.

In mei zat hij met zijn vriendin in een vliegtuig dat gedwongen werd in Wit-Rusland te landen. Het vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen toen het werd omgeleid naar Minsk. Dat gebeurde op last van de Wit-Russische autoriteiten die het hadden over "een bommelding".

Op het vliegveld werden Protasevitsj en Sofia Sapega gearresteerd en overgebracht naar de KGB-gevangenis in Minsk. De arrestaties leidden tot grote internationale verontwaardiging. Sinds eind juni verblijft het stel in huisarrest in een flat in Minsk.