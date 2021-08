Politie lost schoten bij aanhouding van man in Leeuwarden

Agenten hebben gisteravond in Leeuwarden schoten gelost bij de aanhouding van een man die vermoedelijk een vuurwapen bij zich had.

De politie kreeg rond 20.30 uur een melding binnen dat de man met een wapen in een cafetaria zou zitten. Eenmaal ter plaatse zou de verdachte hebben geschoten en er te voet vandoor zijn gegaan, meldt een politiewoordvoerster aan persbureau ANP. "De collega's zijn vervolgens achter hem aangegaan, waarbij ook zij schoten hebben gelost."

Via Twitter laat de politie weten dat de verdachte gewond is geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is de enige gewonde.