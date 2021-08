Klaver en De Witte door op 400 meter, ook Burnet bereikt halve finales

Voor De Witte was het na haar vierde plaats in de tweede heat van de 400 meter nog even spannend, maar ze ging als een van de zes tijdsnelste verliezers verder. Klaver liep in de laatste van de zes heats in 51,37 naar de derde plaats en daarmee ging ze rechtstreeks door.

En op de 200 meter bij de mannen eindigde Taymir Burnet in zijn serie met een tijd van 20,60 keurig als derde en daarmee was ook hij zeker van een plek in de halve finales.

Het is warm in Tokio, ruim 30 graden, en dat merkte de atlete uit Enkhuizen, goede vriendin en trainingsmaatje van Femke Bol. "Het was zo heet, niet normaal", zei ze. "Ik had het idee dat ik in een magnetron aan het opwarmen was."

De Witte 'had beter verwacht'

De tijd van 51,68 van De Witte was haar beste tijd van het seizoen, maar ze legde het in haar serie af tegen de Britse Jodie Williams, de Amerikaanse Quanera Hayes en de Portugese Catia Azevedo, die in de laatste 30 meter van De Witte wegliep.