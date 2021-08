PSV-aankoop Ramalho nu al onomstreden: 'Vanaf eerste moment een goed gevoel'

PSV-aankoop Ramalho nu al onomstreden: 'Vanaf het eerste moment een goed gevoel' - NOS

PSV-aankoop André Ramalho voelt zich thuis in Eindhoven. De Braziliaan kwam deze zomer over van Red Bull Salzburg en groeide gelijk uit tot basiskracht. "Ik had vanaf het eerste moment een goed gevoel." Roger Schmidt was na afloop van de gewonnen return tegen Galatasaray lyrisch over Ramalho. "Hij heeft het in deze tweestrijd fantastisch gedaan en geeft onze defensie veel vertrouwen", zei de Duitse trainer. Schmidt wist precies wie hij in huis haalde met de 29-jarige Ramalho. De twee kennen elkaar van de periode dat Schmidt de trainer was bij RB Salzburg (2012-2014) en Bayer Leverkusen (2014-2017). Hij kreeg met Ramalho de betrouwbare en ervaren verdediger, die hij graag wilde hebben.

André Ramalho - ANP

"De trainer vraagt heel veel van mij en dat is goed", zei Ramalho maandag op de persconferentie. "Ik weet wat hij van me verwacht en weet precies hoe hij wil spelen. Heel agressief en altijd de oplossing naar voren. Hij wil dat ik als ervaren speler van achteruit leiding geef aan het team." De Braziliaan heeft pas twee officiële wedstrijden gespeeld voor PSV, maar lijkt nu al onomstreden. Hij is comfortabel aan de bal, is sterk in de duels en onderscheidt zich met zijn inzicht. Dat hij zich zo razendsnel heeft aangepast, is geen toeval volgens de verdediger. "Ik heb in de vakantie flink doorgewerkt om hier gelijk een goede indruk te maken. Maar ik kan het niet alleen, het komt ook door het team. Dat zorgt er ook voor dat ik het goed kan doen."