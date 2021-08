Taakstraf voor oud-decaan Tilburg University voor valsheid in geschrifte

Een oud-decaan van Tilburg University is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het plegen van valsheid in geschrifte. Ook zijn neef, nicht en haar echtgenoot hebben zich volgens de rechter hieraan schuldig gemaakt. De vier zijn vrijgesproken van oplichting.

De man werkte sinds 2000 jarenlang bij de universiteit, onder meer als decaan. In die functie begeleidde hij promovendi. Vanwege de hoge werkdruk mocht hij van de universiteit een deel van zijn begeleidingswerkzaamheden uitbesteden. Dat deed hij via bedrijven van zijn neef en nicht, onder meer een schoonheidssalon.

Na het vertrek van de decaan rezen er vragen over deze inhuur, wie wat had gedaan en de bedragen die ermee gemoeid waren. In 2017 werden drie van de vier verdachten aangehouden op verdenking van fraude. Er zou meer dan een miljoen euro zijn doorgesluisd naar de bedrijven van de familieleden. De aanhoudingen werden gedaan naar aanleiding van een aangifte van de universiteit.

Valse schuldbekentenissen

Volgens de rechtbank was er sprake van valse facturen. Op een daarvan stond dat de nicht een academische titel had die ze nooit heeft behaald, schrijft Omroep Brabant. Bovendien stelde de oud-decaan samen met zijn neef valse schuldbekentenissen op, aldus de rechtbank.

De nicht en neef krijgen taakstraffen van 72 en 54 uur. De vierde verdachte, de echtgenoot van de nicht, is wel veroordeeld, maar krijgt geen straf omdat zijn rol volgens de rechtbank klein was en de zaak lang heeft geduurd.

Volgens het Openbaar Ministerie deden de verdachten iets vergelijkbaars bij de Universiteit Utrecht. Maar omdat deze beschuldigingen zijn verjaard, kunnen de ze daarvoor geen straf meer krijgen.