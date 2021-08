CAS wijst protest NOC*NSF af, gemengde estafetteploeg blijft vierde

Het Nederlandse viertal Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela kan definitief fluiten naar een olympische medaille op de 4x400 meter gemengde estafette. Het Internationaal Sporttribunaal CAS heeft maandag het protest van sportkoepel NOC*NSF afgewezen.

Het protest ging over het terugdraaien van de diskwalificatie van de Verenigde Staten in de series. Na de series werden de VS en ook de Dominicaanse Republiek uit de uitslag geschrapt wegens onreglementaire wissels, maar beide landen gingen met succes in beroep. Daardoor vielen Spanje en Duitsland buiten de boot.

Daarop gingen de Duitsers in beroep en met succes, want ook zij mochten starten in de finale, waarin Polen het goud veroverde. De Dominicaanse Republiek pakte zilver, voor de VS en Nederland.

België, dat als vijfde eindigde, ving net als Nederland bot bij het CAS. Het Nederlandse kwartet liep wel een nationaal record: 3.10,36.