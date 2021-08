Steeds meer providers zetten in op glasvezel, wat betekent dit voor de markt?

"Het is landjepik", zegt Tim Poulus, financieel analist bij marktonderzoeker Telecompaper, over de toegenomen strijd. "KPN vervangt al z'n koperlijnen voor glasvezel, maar dat duurt lang. Daardoor zien allerlei andere partijen een kans." Hij wijst erop dat Delta zich meer richt op de kleinere steden en Open Dutch Fiber op de middelgrote steden.

Inmiddels heeft bijna de helft van de Nederlandse huishoudens toegang tot glasvezel, blijkt uit cijfers van de ACM. De toezichthouder denkt dat in het huidige tempo heel het land "(ruim) voor 2030" op glasvezel aangesloten kan worden. Een klein deel van de huishoudens - 0,25 procent - kan geen glasvezel krijgen omdat het te duur is om aan te leggen.

Delta wil in 2025 twee miljoen huishoudens aangesloten hebben. Het bedrijf heeft er al 900.000 en richt zich nu op kleinere dorpen en steden. Eerder werd bekend dat Open Dutch Fiber, met T-Mobile als eerste huurder, de komende jaren ook een miljoen aansluitingen wil gaan aanleggen. En ook KPN is al langere tijd bezig met een inhaalslag.

In het tijdperk van thuiswerken en films in hoge kwaliteit streamen, wordt snel internet steeds belangrijker. De verwachting is dat de vraag hiernaar alleen maar toeneemt. Om die reden wordt er door steeds meer providers ingezet op glasvezel, een techniek die snel internet biedt. Vandaag maakte de Zeeuwse provider Delta bekend hier ook extra op in te zetten .

Volgens Poulus gaat zowel Open Dutch Fiber als Delta bij de aanleg KPN en VodafoneZiggo tegenkomen. "Over het algemeen beweegt de markt zich richting twee infrastructuren: kabel en glasvezel. In Nederland zijn we aan het bewegen richting drie infrastructuren." Dus twee keer glasvezel én kabel.

Poulus denkt dat Delta erop hoopt dat als zij gaan graven KPN het niet doet, en het bedrijf bij Delta gaat huren. "Maar dat is nog maar de vraag. Waarschijnlijk is het interessanter om het zelf aan te leggen. Delta zet hiermee KPN een beetje voor het blok."

De aanleg van glasvezel kost veel geld: het gaat om miljarden euro's die de komende jaren nodig zijn. Toch lijkt er in de markt weinig twijfel of het 't wel waard is.