Amsterdam en Rotterdam beperken contactonderzoek, landelijk capaciteitstekort dreigt

In Amsterdam en Rotterdam gaat de GGD voorlopig geen contacten meer bellen van met corona besmette personen. Door het grote aantal besmettingen in de regio's zijn er onvoldoende werknemers beschikbaar om de bron- en contactonderzoeken volledig uit te voeren.

"In overleg met het RIVM zijn wij vandaag gestart met een aangepast bronnen- en contactonderzoek. Dat houdt in dat wij ons focussen op risicogroepen en risicosituaties. Alle positieven worden uiteraard wel gebeld, er wordt alleen een korter en minder uitgebreid gesprek mee gevoerd", zegt een woordvoerder van de GGD in Amsterdam.

Amsterdam meldde vandaag als eerste dat er gestopt wordt met het bellen van contacten. Besmette personen moeten dat nu zelf gaan doen, staat in een persbericht. De GGD Rotterdam-Rijnmond volgde vanmiddag het voorbeeld van Amsterdam. Ook daar zijn onvoldoende werknemers beschikbaar.

Ook landelijk lopen de GGD's tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat er in de huidige vorm slechts voldoende werknemers zijn om maximaal 750 onderzoeken per dag uit te voeren. Gisteren kwamen er 600 besmettingen bij.

Grens in zicht

Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland kan er met veel moeite mogelijk tot 1000 onderzoeken per dag worden uitgebreid. Dan moeten er mensen van vakantie worden teruggeroepen of in de avonden doorwerken. "Daarna is het echt klaar."

De GGD is inmiddels druk bezig met het aantrekken van nieuwe mensen. De huidige 1800 fte (voltijdsbanen) moeten 2300 fte worden. Het opleiden van de nieuwe onderzoekers kost echter drie tot vier weken.

Minister De Jonge van Volksgezondheid meldt vandaag aan de Tweede Kamer dat de GGD in staat is om snel op te schalen naar 1500 onderzoeken per dag. Dat lijkt niet te verenigen met de capaciteitscijfers waar de GGD's van uitgaan.

Rekenfout

De GGD kondigde in mei nog aan dat het in de zomer klaar zou staan om maximaal 2400 onderzoeken per dag uit te voeren. In het opschalingsplan werd echter gerekend met 5 uur per onderzoek. In de praktijk blijkt één bron-en contactonderzoek ruim twee keer zoveel tijd te kosten, namelijk 12 uur.

Het is vooralsnog onduidelijk is waarom er is gerekend met de 5 uur. De WHO en het European Center for Disease Control (ECDC) hebben in maart in een advies aan Europese landen aangeraden om 12 uur uit te trekken voor een bron- en contactonderzoek.

Overigens blijkt het opschalingsplan inmiddels nagenoeg losgelaten. Vorige maand zei de GGD minder onderzoekers te gaan opleiden omdat er veel minder besmettingen waren dan voorzien. Werknemers zaten "duimen te draaien" en "liepen weg", aldus een woordvoerder. Nu moeten er dus toch weer veel mensen bij.