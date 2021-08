Aftellen naar zekere gouden medaille: 'Teamsprinters staan hier beter dan ooit'

De Nederlandse teamsprintploeg - AFP

Op een schiereiland zo'n drie uur ten zuidwesten van Tokio moet het gaan gebeuren. Dáár, op een van de heuvels rondom Izu, liggen minstens drie gouden medailles te wachten op de Nederlandse baanrenners. De eerste wordt dinsdagochtend iets na 10.44 uur (Nederlandse tijd) vergeven. "Dit is een cruciale dag. Als dit gewoon goud wordt, dan ben je vertrokken voor de rest van het toernooi." Het 'gewone' goud waar NOS-commentator Jeroen Koster het over heeft, moet worden opgehaald in de teamsprint. Op dat onderdeel is Nederland al jarenlang onklopbaar. "Dit is de enige gouden medaille die je kan verliezen, zo kun je dat stellen. Als ze doen wat ze altijd doen, dan kan er niets gebeuren."

Bondscoach Haak over teamsprinters: 'Ze staan hier beter dan ooit' - NOS

De opstelling is bekend. Nederland start om 8.58 uur in de kwalificatierace met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli. Vervolgens wordt Büchli in de eerste ronde vervangen door Jeffrey Hoogland, die normaal gesproken ook de finale voor zijn rekening zal nemen. Bondscoach Hugo Haak heeft er vertrouwen in. Hij moest door de coronapandemie een jaar langer wachten om de kroon te zetten op jarenlange dominantie, maar het gaat dinsdag dan eindelijk beginnen. "Ik heb er zin in", stelde hij enthousiast. Belangrijker, na ruim anderhalf jaar zonder serieuze competitie: hoe staan de baansprinters ervoor? "Beter dan ooit. Ze zijn verbeterd ten opzichte van het WK van anderhalf jaar geleden in Berlijn. De jongens hebben pr's gehaald op de baan en ook in de gym zelfs."

Baanwielrennen finales - NOS

De voorbereiding verliep ook zonder problemen, volgens Haak. "We hebben een supergoed trainingskamp in Zwitserland achter de rug, zijn daarna nog een paar dagen thuis geweest en we zijn hier inmiddels een week." Dinsdag 27 juli kwamen de sprinters aan in Japan. Ze waren niet afhankelijk van behuizing in een olympisch dorp of van andere accommodatie van de organisatie. "De KNWU heeft een vakantiepark afgehuurd", weet Koster. "De mannen en vrouwen zitten in huisjes op een half uur rijden van het stadion." "Het kan ook anders. Wat ik van de Duitsers begreep, is dat zij in een soort jeugdherberg opgepropt zitten. En dan ook nog in de kelder." Ook de omstandigheden hoeven geen problemen op te leveren. Koster: "Het enige dat anders is dan normaal, zijn de plastic schermen die op het middenterrein zijn aangebracht, zodat de renners afstand van elkaar moeten houden. Maar verder is er niets speciaals. Ze hoeven geen mondkapje op bij het inrijden."

En maandag bleek al dat het Izu Velodrome over een rappe baan beschikt. "Je zit een beetje op hoogte, er is een lage luchtdruk en er zitten geen vierduizend mensen op de tribunes met natte regenjassen aan, of iets dergelijks", aldus Koster. "Dat maakt dat de baan supersnel is. " Bij de vrouwen dook maandag zowel China als Duitsland onder het wereldrecord op de teamsprint. En ook bij de achtervolging ging het wereldrecord eraan, in de kwalificaties al. Het kan er dinsdag toe leiden dat Nederland onder de 41 seconden duikt. Het eigen wereldrecord, gereden in februari 2020 in Berlijn, staat op 41 seconden en 225 duizendsten. Bullet train NOS-commentator Koster: "Als de bullet train, zoals ze zichzelf noemen, rijdt zoals hij kan, dan wordt het ook goud. En dan kan het in 40,9 of nog sneller. Van den Berg wil onder de 17 seconden openen. Als Lavreysen een rondje onder de twaalf rijdt en Jeff Hoogland komt net als in Berlijn tot een rondje van 12,2, dan ben je er." De 'bullet train' is de naam van de hogesnelheidstrein die in Japan onder meer tussen Tokio en Izu rijdt. De teamsprinters eigenen zich die bijnaam toe op social media.

Haak maakt zich niet druk. Dat hoeft ook niet meer. Het is dinsdag aan zijn vier pupillen. "Ze moeten dicht bij zichzelf blijven, ze moeten focussen op hun taak. Voor elke honderdste en duizendste vechten. Ze weten natuurlijk wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, wat ze allemaal gewonnen hebben en hoe ze daar gekomen zijn. En ze zitten er nu niet anders in dan toen." En het komt uiteindelijk hier op neer: "Ze moeten een perfecte herhaling uitvoeren, keer op keer." Dan ligt goud op ze te wachten. Of er dan nog naar de concurrentie gekeken moet worden? "Daar hebben we geen invloed op", stelt Haak.