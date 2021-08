Dodental overstromingen China opgelopen tot 302, 11 miljard euro schade

Het dodental van de zware overstromingen in de provincie Henan in Centraal-China is opgelopen tot boven de 300. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 99 doden.

Volgens de autoriteiten in Henan zijn er nu 302 doden en worden nog 50 mensen vermist. De meeste mensen zouden om het leven zijn gekomen door overstromingen en modderstromen.

Volgens de autoriteiten is ongeveer 250.000 hectare land vernietigd door de overvloedige regenval. De schade wordt geschat op meer dan 90 miljard yen, omgerekend zo'n 11,7 miljard euro.

Het noodweer werd veroorzaakt door de orkaan In-Fa. Volgens het officiële persbureau Xinhua viel in drie dagen ruim 600 millimeter neerslag. Ter vergelijking: drie weken geleden viel op sommige plaatsen in Limburg 150 millimeter in twee dagen tijd.