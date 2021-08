De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Om 4.05 uur starten de series van de 200 meter bij de mannen. Taymir Burnet loopt in de tweede serie met als doel een halvefinaleplaats.

In het atletiekstadion zien we ook weer Nederlanders in actie. Lieke Klaver en Lisanne de Witte lopen de series van de 400 meter en proberen zich te kwalificeren voor de halve finales. De eerste serie begint om 2.45 uur.

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hoopten afgelopen nacht een olympische medaille in de wacht te slepen, maar door gebrek aan wind werd het zeilprogramma afgelast.

Later op de dag is er ook kans op Nederlands eremetaal. Om 9.00 uur starten de teamsprinters op de wielerbaan aan het olympisch toernooi en de Nederlandse ploeg, met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland, is een van de topfavorieten. Vanaf ongeveer 10.30 uur worden de medailles verdeeld.

In de turnhal doet Bart Deurloo een gooi naar een olympische medaille. Epke Zonderland sneuvelde in de kwalificatieronde, maar Deurloo plaatste zich wel voor de finale op het onderdeel rek. De eindstrijd begint om 11.37 uur.

De polsstokhoogspringers strijden vanaf 12.20 uur om de medailles. Dan zien we onder anderen Menno Vloon, voor wie zijn droom al uitkwam bij het bereiken van de olympische finale, in actie.

Kwartfinale voor waterpolosters

Het waterpolotoernooi is nog niet toe aan de eindstrijd, maar spannend wordt het wel voor de Nederlandse vrouwen. In de kwartfinales is Hongarije de tegenstander. Het duel begint om 11.20 uur.