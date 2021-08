Schmidt geniet van blakende vorm PSV en gaat niet in op 'zaak Ihattaren'

Schmidt zwijgt over Ihattaren: "We hebben zaterdag een statement naar buiten gebracht" - NOS

De stemming bij PSV is opperbest sinds de overtuigende zeges op Galatasaray in de Champions League. Morgen wacht FC Midtjylland in de derde voorronde en trainer Roger Schmidt heeft alle vertrouwen in wederom een goed resultaat. "Morgen moeten we ook weer dat niveau halen." Voordat Schmidt over de wedstrijd tegen Midtjylland begon, moest hij eerst nog een vraag beantwoorden over Mohamed Ihattaren. De talentvolle middenvelder werd zaterdag, niet voor de eerste keer, uit de selectie gezet. De Duitse trainer had echter geen zin om daar dieper op in te gaan. "We hebben zaterdag een statement naar buiten gebracht en daarin staat alles wat we willen zeggen hierover."

De wedstrijd tegen Midtjylland dan. Schmidt verwacht een zware strijd, maar zag dat zijn ploeg veel vertrouwen heeft geput uit het tweeluik tegen Galatasaray. De Turken werden met 5-1 in eigen huis verslagen en buitenshuis won PSV met 1-2. "Galatasaray was een hele sterke tegenstander met veel individuele kwaliteit. We hebben laten zien dat we het verschil kunnen maken. We hebben twee hele goede wedstrijden gespeeld." Tegen de Denen denkt hij dat het niet zo makkelijk zal gaan. "Het is een tegenstander die heel fysiek speelt. We beginnen weer op nul. En beide teams willen zich kwalificeren voor de Champions League, dus ik verwacht twee zware wedstrijden." "Ze hebben veel Braziliaanse spelers. Het is een goede mix van artiesten en harde werkers. Dat zie je terug in hun wedstrijden." Snel klaargestoomd PSV kende een uitstekende voorbereiding, waarin Schmidt de ploeg in rap tempo klaarstoomde voor de belangrijke kwalificatie voor de Champions League. De ploeg oogt fris en fit.

Mario Gotze en Philipp Max op de training - ANP

Schmidt: "We hebben ook individuele plannen gemaakt voor de spelers thuis. En toen we eenmaal gestart waren, wist iedereen dat we binnen vier weken klaar moesten zijn. Dat was heel duidelijk voor de spelers. Vanaf het begin zie ik grote motivatie op de training." Midtjylland gehavend Midtjylland begint gehavend aan het duel met PSV. De Denen missen drie spelers door een positieve coronatest, onder wie sterspeler Pione Sisto. Schmidt hield zich daar niet mee bezig. "Daar hebben we vorig seizoen ook last van gehad. Maar ik wil me niet teveel richten op de tegenstander. Ik focus op mijn eigen wedstrijd. We hebben een goed gevoel en steken in een goede vorm. En we hebben een duidelijk beeld van hoe we willen spelen."