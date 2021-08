Justitie in Duitsland onderzoekt dood door nalatigheid bij overstromingen

Het Openbaar Ministerie in Duitsland gaat een vooronderzoek doen naar de zware overstromingen vorige maand in het Ahrdal, in het westen van het land. Dat moet duidelijk maken of er sprake is van "dood en verwonding door nalatigheid".

Bij die overstromingen kwamen 138 mensen om het leven. Lokale overheden zouden de bevolking slecht of te laat hebben gewaarschuwd of geëvacueerd. Het Duitse OM wil niet zeggen tegen wie de verdenkingen zijn gericht.

Het riviertje de Ahr steeg in de nacht van 14 op 15 juli ineens zo snel dat veel inwoners geen kant meer op konden. Zo stond het water in een woning voor mensen met een verstandelijke beperking in Sinzig binnen een minuut tot de eerste etage. Twaalf bewoners verdronken. De politierapporten van dat incident worden meegenomen in het onderzoek.

Geautomatiseerde e-mails

De autoriteiten in het district Ahrweiler zouden eerder op de dag al verschillende geautomatiseerde e-mails van het ministerie van Milieu van de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben ontvangen waarin werd gewaarschuwd voor het hoge water.

Sinds de watersnoodramp van vorige maand wordt er in Duitsland weer gediscussieerd over een hervorming van de rampenbestrijding. Zo wordt er gewerkt aan een Duitse versie van de NL-Alert. Uit privacyoverwegingen wil het land eigenlijk niet gebruikmaken van zo'n waarschuwingssysteem.

Veel gedupeerden van de watersnood klaagden meteen al dat ze helemaal niet of maar kort voor de watersnood zijn gewaarschuwd. In Sinzig, waar dus veel dodelijke slachtoffers waren, was dat ook het geval.

Sirenes

De minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts zegt dat de hele zaak nu onder de loep wordt genomen. Ook wordt overwogen om de sirenes, die kort na het einde van de Koude Oorlog op veel plaatsen zijn gedemonteerd, weer aan te schaffen voor noodgevallen.

Drie weken na de zware overstromingen zijn nog altijd niet alle slachtoffers gevonden. Nog zo'n zestig mensen worden vermist. De schade in het westen van Duitsland loopt in de miljarden.