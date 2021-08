Synchroonzussen De Brouwer op tiende plek na voorronde: 'Dit geeft ons energie'

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn in de voorronde van de vrije oefening bij de duetten als tiende geëindigd met een score van 88,1667. Er doen 22 landen mee.

"Wat was dit gaaf! We zijn boven onszelf uitgestegen met een gedeelde tiende plek tijdens ons olympisch debuut", zeggen de twee zussen over hun kwalificatie. "Dit geeft ons enorm veel energie om morgen nog net dat beetje extra te geven."

Ook bondscoach Esther Jaumà is blij met het resultaat. "De meiden hebben gevochten en gezwommen als de dapperste, ze hebben oog in oog gestreden met de zwemmers die een lange tijd voor ons lagen", aldus Jaumà

Svetlana Kolesnitsjenko en Svetlana Romasjina uit Rusland voeren het veld aan met 97,9000 punten. In 2016 won Romasjina met Natalia Isjtsjenko het goud.

Bemoedigend

Morgen zwemt de 22-jarige tweeling de technische oefening. De punten van beide optredens worden opgeteld. De beste twaalf duetten gaan door naar de finale. In de finale, die op woensdag plaatsvindt, wordt alleen de vrije oefening gezwommen.

De Brabantse zussen zijn bij de duetten de vierde Nederlandse afvaardiging. Catrien Eijken en Marijke Engelen werden zesde in 1984. Acht jaar later werden Marjolein Both en Tamara Zwart zevende. En in 2004 en 2008 deden Bianca en Sonja van der Velden mee, waarbij ze dertiende werden in 2004, en negende in 2008.

Jaumà: "Dit resultaat is erg bemoedigend en brengt ons dichter bij de finale. Ik weet zeker dat ze morgen weer het beste van zichzelf laten zien."