Zweden staat weer in de olympische voetbalfinale en treft Canada

De finale van het voetbaltoernooi voor vrouwen op de Olympische Spelen van 2020 is bekend. Op 6 augustus om 4.00 uur Nederlandse tijd strijden Zweden en Canada om die felbegeerde gouden medaille. Zweden, winnaar van zilver in Rio de Janeiro in 2016, was met 1-0 te sterk voor Australië.

Fridolina Rolfö tekende in de eerste minuut van de tweede helft voor het enige doelpunt. Australië kreeg de meeste kansen, maar Zweden de beste. Rolfö raakte voor rust de lat en scoorde uit de rebound, nadat een gekraakt schot van Filippa Angeldal van de lat terugkwam.

Vlak voor tijd kreeg de Australische Ellie Carpenter een rode kaart. Het is de tweede keer dat Zweden op de Spelen Australië de voet dwars zet. Het won in 2004 in de kwartfinales met 2-1.