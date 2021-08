Hassans dag begon met een val, maar eindigt met goud: 'Ik dacht: vergeet het maar'

Haar olympische dag begon met een valpartij in de series van de 1.500 meter, maar eindigde met een prachtige gouden medaille op de 5.000 meter. "Het voelde als een nachtmerrie vanochtend na mijn val. Ik kon het niet geloven en het voelde alsof ik twintig kopjes koffie had gedronken. Ik dacht over die finale: vergeet het maar."

Hassan hartstikke blij met olympisch goud: 'Ik wilde gewoon klaar zijn' - NOS

De 28-jarige atlete liep in de finale van de 5.000 meter op de Spelen in Tokio op indrukwekkende wijze naar de eerste gouden atletiekmedaille voor Nederland sinds 1992. "Na het drama van vanochtend had ik dit ook niet verwacht. Ik ben echt verrast, ik moest de sprint van mijn leven lopen." Dat deed Hassan, ze kwam na 14.36,79 over de streep in Tokio. "Alles doet pijn en ik wilde gewoon dat deze race klaar zou zijn. Dit is toch niet normaal? Op het laatste moment had ik nog genoeg energie en de laatste rondjes voelde ik me nog oké. Hoe kan dit? Ik ben gewoon olympisch kampioene!"

Superieure Hassan wint op indrukwekkende wijze olympisch goud op 5.000 meter - NOS