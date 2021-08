Reacties op overlijden Jacob Desvarieux: iconische stem van Antillen

"Een icoon, grootste ambassadeur en een zouk-gigant." Het overlijden van Jacob Desvarieux, mede-oprichter van de band Kassav', brengt veel teweeg onder fans en muzikanten die door hem zijn geïnspireerd. Desvarieux, die gold als een van de grondleggers van het zouk-genre, overleed vrijdag op Guadeloupe op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

"Elke Surinaamse muzikant is door Kassav' geïnspireerd om het Caribische geluid naar voren brengen", zegt Hans Jagbandhan. Hij zou met zijn band Diamonds 2000 vorig jaar in het voorprogramma van Kassav' staan. "Voor ons als amateurbandje zou het een gewaarwording zijn om op te treden voor zo'n internationale groep." Jagbandhan keek vooral uit naar de ontmoeting met Desvarieux: "Als mede-oprichter van de band was hij toch een icoon."

Uiteindelijk werd het optreden geannuleerd door de corona-uitbraak. De show is verschoven naar april 2022, maar de ontmoeting zal nooit meer plaatsvinden. Jagbandhan was "helemaal van de kaart" na het overlijdensbericht. "Je kijkt uit naar zo'n groep en dan hoor je dat een van de legends is komen te overlijden. Dat wil je niet geloven, en dat op zo'n jonge leeftijd."

Jagbandhan heeft Kassav' wel zien optreden, twee jaar geleden in Amsterdam. "Als je een nummer van hen hoort, alleen de beat al, dan kan je niet stilstaan. Het was werelds. Iedereen moet zoiets meemaken."

Experiment

Kassav' ontstond eind jaren 70 als experiment in Parijs, zei Desvarieux in een eerder interview vijf jaar geleden met de Franse nieuwssite. "We wilden muziek maken die alle Caribische tradities en geluiden combineert. Zo reflecteren we op onze afkomst door middel van muziek", zei de muzikant, aldus France24.