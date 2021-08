Hassan loopt op grootse wijze naar olympisch goud op 5.000 meter

Hassan, geboren in Ethiopië en sinds 2013 voor Nederland uitkomend, treedt met haar gouden medaille in de voetsporen van Ellen van Langen. Die was in 1992 in Barcelona op de 800 meter verantwoordelijk voor het laatste Nederlandse atletiekgoud op de Spelen.

Het zilver ging naar de Keniaanse Hellen Obiri (14.38,36). Brons was voor de Ethiopische Gudaf Tsegay in 14.38,87.

Sifan Hassan heeft Nederland de vijfde gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio bezorgd. De 28-jarige atlete veroverde maandagavond in de drijfnatte Japanse hoofdstad de olympische titel op de 5.000 meter in 14.36,79.

Via een geweldige sprint in de laatste ronde troefde ze haar concurrentes uit Kenia en Ethiopië af, doorgaans de landen die op de lange afstanden de titels verdelen. Vijf jaar na haar mislukte olympische missie in Rio de Janeiro lukte het haar nu wel.

Hassan heeft zich in Tokio vastgebeten in een bijna onmenselijke missie, met drie gouden medailles op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. De eerste klap deelde ze maandagavond uit.

Als Hassan eenmaal iets in haar hoofd heeft, is ze daar nauwelijks nog vanaf te brengen.

De keuze om op drie afstanden in Tokio te willen excelleren, tekent de drive van de atlete, die nooit heeft willen vertellen waarom ze in 2008 door haar moeder op het vliegtuig werd gezet om haar geboorteland te ontvluchten. Die drive is volgens de atletiektrainers die haar na haar aankomst in Nederland hebben begeleid ongekend.

Haar lange reis via Addis Abeba, Zuidlaren, Leeuwarden, Eindhoven, Papendal en de laatste jaren de Verenigde Staten is dus niet voor niets geweest.

Haar coach Tim Rowberry staat ook nog vaak verbaasd te kijken. Hij nam de plek in van Alberto Salazar, voor wie Hassan in 2016 koos nadat ze afscheid van de Nederlandse coach Honoré Hoedt had genomen. Het olympisch avontuur in Rio de Janeiro had Hassan niet opgeleverd wat ze wilde. Ze werd vijfde op de 1.500 meter, op de 800 meter bleef ze steken in de series. Salazar moest in 2019 wijken omdat hij werd geschorst wegens overtredingen van de dopingregels.

De serie op de 1.500 meter is een mooi voorbeeld van hoe graag ze zich wil manifesteren, hoe graag ze wil laten zien dat ze de beste is. Hassan kwam in de slotronde ten val. Ze struikelde over de gevallen Keniaanse Edinah Jebitok. Ze stond op, zette de achtervolging in en won de serie alsnog op imponerende wijze.

Hassan en Rowberry hebben een klik. De trainer leidde Hassan in 2019 naar twee wereldtitels in Doha. Toen Hassan haar trainer in april vertelde over het plan voor Tokio, was er even lichte twijfel bij Rowberry. "Ik ben nog vrij onervaren, weet niet of het wel kan", zei hij in Tokio tegen de NOS.

Het is gedurfd wat Hassan in Tokio nastreeft. Dat weet ook Rowberry. Geen enkele atlete heeft in het verleden de handschoen opgepakt om op 1.500, 5.000 en 10.000 meter een gooi naar olympisch goud te doen. "Ik vind het heel dapper", gaf Rowberry aan. "De trainingen zijn hier sinds april op afgestemd. Toen ze hier kwam wist ze nog niet zeker of ze het zou doen. Na de series op de 5.000 meter wel. Dit is wat ze wil."