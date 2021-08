Bol met afgetekende zege naar finale 400 meter horden

"Het ging eigenlijk echt heel makkelijk", vertelde Bol opgelucht na de halve finales. "In de finale moet ik gewoon dat eerste stuk als een gek gaan en dan doen wat ik altijd doe. Ik voel me goed en ik heb geen last van pijntjes. Nu moet ik gewoon rustig blijven en mijn ding doen."

Femke Bol maakt grote indruk tijdens de Olympische Spelen. Nederlands grootste atletiektalent plaatste zich maandag in de stromende regen in Tokio voor de finale van de 400 meter horden. De pas 21-jarige Bol won haar race in de halve finales afgetekend in 53,91 seconden.

Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam vallen, bleef Bol rustig. "Het was wel even anders, maar ik dacht: ik ben Nederlands, dus ik hoor tegen regen te kunnen. Het ging ook best goed, dus ik heb niets te klagen. Iedereen heeft er last van en het zat goed in mijn hoofd. Ik ben gewoon bij mezelf gebleven."

De finale van de 400 meter horden is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd). Bol, die voor het eerst op de Spelen aanwezig is, was eerder in het toernooi een van de gangmakers van de ploeg die op de 4x400 meter gemengd net buiten de medailles viel.