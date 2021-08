Handbalsters in kwartfinales tegen Frankrijk na nipte zege op Montenegro

De Nederlandse handbalsters hebben hun laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen tegen Montenegro gewonnen: 30-29. Nederland is daarmee tweede geworden in de groep en stuit woensdag in de kwartfinales op Frankrijk, de nummer drie uit groep B.

Handbalgrootmacht Frankrijk is tweevoudig olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen. Bij de Spelen in Rio de Janeiro van vijf jaar geleden versloeg Frankrijk de Nederlandse handbalsters in de halve finale met 24-23.