Topprestatie Bonevacia: met Nederlands record naar olympische finale 400 meter

Liemarvin Bonevacia heeft de olympische finale op de 400 meter bereikt. De 32-jarige Curaçaose sprinter moest na zijn derde plaats in een Nederlands record van 44,62 seconden wachten of zijn tijd voldoende was om tot de twee snelste verliezers te behoren. Dat bleek na drie halve finales het geval. De finale van de 400 meter is donderdag.

Bonevacia is de eerste Nederlandse sprinter die een olympische finale op de 400 meter haalt. De Nederlandse recordhouder trof in Japan een sterk deelnemersveld in zijn race, met oud-wereldkampioen en voormalig olympisch kampioen Kirani James uit Grenada en de Colombiaan Anthony Jose Zambrano.

Een droom

James won de race in 43,88 seconden, Zambrano finishte in 43,93 als tweede. "Ik heb hier geen woorden voor", stamelde Bonevacia, die aan zijn derde Olympische Spelen bezig is. "Het is een droom, een droom. Ik heb hier heel hard voor gewerkt en alles op alles gezet. Ik niet hoe ik het moet zeggen, maar ik ben blij!"