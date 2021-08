Hockeysters eenvoudig door naar halve finales en treffen rivaal Groot-Brittannië

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de kwartfinales van het olympische toernooi met 3-0 gewonnen van Nieuw-Zeeland. Het bereiken van de halve finales komt voor de nummer één van de wereld niet als een verrassing, aangezien het laatste verlies van Nederland tegen Nieuw-Zeeland uit 1953 dateert.

In de halve finale neemt Oranje het op tegen Groot-Brittannië dat later op de dag met shoot-outs won van Spanje. De halve finale wordt een reprise van de finale van Rio in 2016, toen won Groot-Brittannië van Nederland op shoot-outs. En ging de derde olympische titel op rij voor Oranje niet door.

Eenvoudige halve finale

Vanaf het eerste fluitsignaal liet Oranje er geen gras over groeien en toonde het in de eerste helft al meteen het niveauverschil met de Nieuw-Zeelandse vrouwen. Een formidabele actie van Laurien Leurink, die via de rechterkant de cirkel binnenkwam en in een beweging haar verdediger uitspeelde, luidde na zeven minuten spelen de 1-0 in.

Leurink kreeg de bal voor het doel bij Lidewij Welten, die zichzelf wist te ontdoen van haar verdediger en zo de bal binnen kon tikken.