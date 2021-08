Schippers mist olympische finale 200 meter

Dafne Schippers slaagde er niet in de finale op de 200 meter te bereiken. De 29-jarige wereldkampioene van 2015 en 2017 finishte in haar halve finale als zesde in 23,03. De eerste twee en de twee tijdsnelste verliezers van de drie races plaatsen zich voor de eindstrijd.

Schippers, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro goed voor olympisch zilver op de 200 meter, liep in de Japanse ochtenduren de series. Met de derde plaats en een tijd van 23,13 seconden kwalificeerde ze zich nipt voor het vervolg in de avonduren.

Baan 2

Net als in de series startte ze in de halve finale vanuit de lastige baan 2. De krappe bocht kwam de sprintster goed door, maar ze kon op het rechte stuk niet versnellen om een finaleplaats af te dwingen.

Schippers kampte de laatste jaren met flinke rugproblemen. Uit voorzorg had ze in Tokio al de 100 meter laten schieten. Haar individuele toernooi zit er nu op. Schippers maakt wel deel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter, die later nog in actie komt.

"Ik heb zo hard gevochten om hier te staan. Je hoopt dat er ergens een wonder gebeurt. Dat is in het verleden ook gebeurd, maar ik mis gewoon trainingsarbeid. Ik moet me elke dag aanpassen. Ik heb momenten gehad dat ik tegen Bart (Bennema, trainer, red.) zei: doei. Ik doe het niet meer. Maar ik ben een vechter, wil niet opgeven."