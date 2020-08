Parkeerplaatsen bij stranden weer vol, gemeenten roepen op met fiets te komen

Een verslaggever van NH Nieuws laat in een filmpje op Twitter zien dat het in straten in Haarlem al vaststaat met auto's die onderweg zijn naar de kust.

Het is net als gisteren weer druk op de wegen richting het strand. Er stonden vanmorgen vroeg al files. Ook zijn bij sommige stranden alle parkeerplekken al bezet. Dat geldt onder meer voor Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk. De gemeenten roepen strandgangers op niet meer met de auto te komen, maar met de fiets of scooter.

Mensen die nog onderweg zijn naar Noordwijk met de auto, kunnen hun voertuig ergens anders parkeren en dan met een busje naar het strand, meldt Omroep West.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het aantal parkeerplaatsen bij het Reeuwijkse Hout, waar allemaal plassen zijn waarin mensen kunnen zwemmen, beperkt. "We merken dat het te druk is", schrijft de gemeente.

Brug inkorten

Bij Gorinchem gaat de Merwedebrug in de A27 om 17.00 uur dicht in beide richtingen. Rijkswaterstaat gaat het beweegbare deel van de brug een centimeter inkorten zodat die door de warmte niet klem komt te zitten. Daarnaast wordt de brug - net als veel andere bruggen in het land - gekoeld met water om schade te voorkomen. Zaterdagochtend is het werk afgerond.

In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, geldt code geel vanwege de hitte. Met name in het zuiden van het land kan de temperatuur oplopen boven de 35 graden. De verwachting is dat het zeer warme weer tot volgende week donderdag aanhoudt.

Blauwalg

Vanwege de warmte zit in verschillende plassen blauwalg. In 2 van de 50 plassen in Friesland is blauwalg ontdekt, meldt Omrop Fryslân. Blauwalg is een bacterie waar je ziek van kunt worden. Als debacterie ergens is aangetroffen, wordt dat op een bord bij het water aangegeven.