Morgen code oranje in het zuiden, stranden in regio Rijnmond vol

Vanwege de warmte is het Nationaal Hitteplan actief. Dat betekent dat mensen rekening moeten houden met de warmte. Vorig jaar kondigde het KNMI tijdens de extreme hitte in juli ook al code oranje af. Toen werd het voor het eerst boven de 40 graden.

In de rest van het land geldt code geel, maar ook daar kan het in stedelijk gebied 35 graden worden. Ook de nachten worden geleidelijk in het hele land warmer, met vanaf de nacht naar zondag minimaal 18 graden. Alleen op de Waddeneilanden geldt geen weerswaarschuwing. Daar wordt het minder heet.

Vanaf morgen geldt in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI waarschuwt dat het daar extreem warm kan worden met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven.

Een verslaggever van NH Nieuws liet vanmorgen in een filmpje op Twitter zien dat het in straten van Haarlem al vaststond met auto's die onderweg waren naar de kust.

Op andere stranden is het ook druk. Op sommige plekken waren vandaag geen parkeerplekken meer vrij. Dat geldt bijvoorbeeld voor Zandvoort, Bloemendaal, Bergen aan Zee, Bakkum, Castricum, Noordwijk en Katwijk. Op sommige plekken worden nu wel weer auto's doorgelaten omdat een deel van de strandgangers weer naar huis is.

Niet alleen in de buurt van de stranden zoeken mensen verkoeling. In Den Helder was het vandaag richting de TESO-veerpont naar Texel ook erg druk. Om bij de boot te komen, moet je dwars door het centrum van Den Helder. Al jaren wordt er over het probleem gesproken, maar het is nog niet opgelost, schrijft NH Nieuws.

Plassengebied en parkeerterreinen dicht

In Amsterdam is Park Somerlust tijdelijk afgesloten vanwege de drukte. Ook op het Marineterrein is het nu erg druk. De plek is daarom afgesloten. Een beveiligingsmedewerker op het terrein zegt: "Ze blijven maar komen, we gooien er een stop op! Kom alsjeblieft niet meer."

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het aantal parkeerplaatsen beperkt bij het Reeuwijkse Hout, waar allemaal plassen zijn waarin mensen kunnen zwemmen. "We merken dat het te druk is", schrijft de gemeente.

Net zoals gisteren al het geval was, is ook recreatiegebied Zeumeren in de buurt van Barneveld weer helemaal vol. Er mag niemand meer bij, meldt Omroep Gelderland in een liveblog over het weer.

Beregeningsverbod en brandgevaar

Onder meer Waterschap Hunze en Aa's heeft een beregeningsverbod ingesteld voor boeren in Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Het verbod geldt dagelijks van 7 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds. Na het weekend bekijkt het waterschap of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn, meldt RTV Noord.

De brandweer waarschuwt tegelijkertijd voor een hoger risico op natuurbranden door de droogte. Mensen worden opgeroepen om op te passen met vuur en geen kampvuren te maken, of in de natuur te barbecueën.

Op onder meer de Brunssummerheide is vandaag al een kleine brand uitgebroken. Een gebied van een paar honderd vierkante meter stond in de brand. Het vuur is inmiddels onder controle, meldt 1Limburg. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Brug ingekort

Bij Gorinchem gaat de Merwedebrug in de A27 om 17.00 uur dicht in beide richtingen. Rijkswaterstaat kort het beweegbare deel van de brug een centimeter in zodat die door de warmte niet klem komt te zitten. Daarnaast wordt de brug, net als veel andere bruggen in het land, gekoeld met water om schade te voorkomen. Zaterdagochtend is het werk afgerond.