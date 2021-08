AZ treft Celtic of Jablonec in Europa League; PSV mogelijk tegen Benfica of Spartak

AZ-trainer Pascal Jansen - ANP

AZ treft in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League de winaar van het voorrondeduel tussen Celtic en FK Jablonec Dat heeft de loting op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon uitgewezen. Ook de loting van de play-offs voor de Champions League is verricht. Als PSV erin slaagt de derde voorronde te overleven, dan is de winnaar van het duel Benfica-Spartak Moskou de tegenstander.

AZ is komend seizoen de enige Nederlandse deelnemer in de Europa League en komt meteen in actie in de play-offs. Het Schotse Celtic en het Tsjechische Jablonec spelen deze en komende week hun voorrondeduels. De play-offs zijn op 19 en 26 augustus.

Eerst nog Midtjylland Als PSV in de derde voorronde FC Midtjylland verslaat, dan wordt Benfica of Spartak Moskou dus de tegenstander.

Eran Zahavi is vooralsnog de grote man bij PSV in Europese wedstrijden - Pro Shots

Benfica is een ploeg waar PSV mooie, historische herinneringen aan heeft: in 1988 waren de Portugezen de tegenstander in de finale van de Europa Cup I, die door de Eindhovenaren na strafschoppen werd gewonnen. Mocht Spartak Moskou de tegenstander worden, dan zou PSV twee Nederlanders tegenkomen: voormalig PSV'er Jorrit Hendrix en Quincy Promes, oud-speler van Ajax en FC Twente. De eerste wedstrijden in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League worden gespeeld op 17 en 18 augustus. De returns zijn een week later.

Ook Vitesse en Feyenoord in de kokers Om 14.00 uur volgt de loting voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Conference League, waarbij Feyenoord en Vitesse hun eventuele tegenstanders te weten komen. Beide Nederlandse clubs moeten eerst nog wel de derde voorronde doorkomen. Feyenoord treft daarin FC Luzern, Vitesse neemt het op tegen Dundalk.