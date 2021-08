Hitte in Griekenland: 'Ik heb dit in 27 jaar nog nooit meegemaakt'

Volgens Keessen is de huidige hitte weliswaar enigszins te vergelijken met de zomer van 2007, toen in drie hittegolven ook temperaturen van zeker 40 graden werden bereikt. Maar de hittegolf van nu duurt relatief heel lang, zegt ze. "Afgelopen week was het al 40 graden, in sommige gebieden werd het zelfs nog warmer. En volgens meteorologen houdt de hitte nog zeker een week aan."

"Het is echt uitzonderlijk heet", zegt correspondent Conny Keessen, die al 27 jaar in Griekenland woont. "Ik heb dit hier nog nooit meegemaakt."

De hitte in het zuidoosten van Europa is voorlopig nog niet voorbij. Zo kan het vandaag in het binnenland van Griekenland wel 45 graden worden. En hoewel hittegolven de Grieken niet vreemd zijn, is deze aanhoudende hitte zelfs voor hen bijzonder.

Correspondent Mitra Naza is in het rampgebied. Ze maakte vrijdag deze reportage vanuit Marmaris:

Ook in Turkije woedden de afgelopen dagen hevige bosbranden , onder andere bij de toeristische kustplaatsen Bodrum en Alanya. Vanmorgen maakte een regeringswoordvoerder bekend dat van de 129 branden in 35 provincies er inmiddels 122 onder controle zijn.

Vanwege de hitte braken dit weekend in Griekenland meer dan honderd bosbranden uit. Op de Peloponnesos en op het Griekse vakantie-eiland Rhodos was de omvang van de branden groot. In sommige delen van Rhodos is de stroom uitgevallen door het vuur. De branden op het eiland zijn voor een deel onder controle, maar er zijn nog steeds vuurhaarden die oplaaien. Deskundigen spreken van een ecologische ramp, zegt Keessen.

"Voor mensen zonder airco zijn er overal in het land gekoelde ruimtes", zegt correspondent Keessen. "En werknemers in de particuliere sector wordt geadviseerd om hun werk tussen 12.00 en 16.00 uur neer te leggen."

Lokale meteorologen zeiden vorige week al dat deze hittegolf waarschijnlijk de hevigste in het land is sinds de jaren 80. Sinds vrijdag is een noodplan van kracht en zijn de burgerbescherming en hulpdiensten in opperste staat van paraatheid.

De branden in Turkije hebben tot nu toe aan zeker acht mensen het leven gekost. Duizenden mensen in het zuiden en westen van het land moesten hun huis verlaten. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd.

Dweilen met de kraan open

Ook in Zuid-Italië veroorzaken natuurbranden problemen. In Pescara zijn zeker vijf gewonden gevallen en moesten toeristen worden geëvacueerd. Volgens burgemeester Carlo Masci waren de branden in de kustplaats gisteravond onder controle, maar is het natuurgebied in de stad waar de brand uitbrak volledig verwoest. "Als je dat ziet, moet je huilen."

Op andere plekken in Italië brandt het nog steeds, zegt correspondent Heleen D'Haens. "Vooral in het zuiden maakt de hitte blussen heel moeilijk. Als je één brand hebt geblust, is de andere bij wijze van spreken alweer ontstaan, vanwege de hete lucht. Het is een beetje dweilen met de kraan open."

Die hitte duurt in het zuiden van Italië al enkele dagen en houdt voorlopig aan. "Het is in Italië natuurlijk vaker warm", zegt D'Haens. "Temperaturen van ver boven de 30 graden zijn ze hier wel gewend. Maar die uitschieters tot boven de 40 graden zijn toch echt uitzonderlijk. Afgelopen weekend werd het bijvoorbeeld 45 graden op Sicilië. Dat is zelfs daar bijzonder."