Wit-Russische atlete Tsimanoeskaja loopt Poolse ambassade binnen 'voor asielaanvraag'

Tsimanoeskaja, heeft in Polen asiel aangevraagd, melden verschillende bronnen op Twitter . De Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Przydacz meldt op sociale media dat zijn land haar een visum heeft aangeboden en dat ze haar sportcarrière in Polen kan hervatten, als ze dat wil.

De Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja die gisteren tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio werd gebracht om terug naar huis te vliegen, is de ambassade van Polen in de Japanse hoofdstad binnengelopen.

De 24-jarige atlete meldde gisteren dat ze onverwachts te horen kreeg dat ze haar spullen moest pakken. Ze werd naar eigen zeggen naar het vliegveld gebracht samen met een lid van de Wit-Russische delegatie en een psycholoog. De hoofdcoach had tegen haar gezegd dat ze op "bevel van boven" moest vertrekken.

De sprintster zegt dat ze uit het team is gezet nadat ze op Instagram kritiek had geuit op haar coaches. Ze zou met een vlucht van Turkish Airlines naar Istanbul vliegen en daarna overstappen op een vlucht naar Wit-Rusland. Op de luchthaven van Tokio heeft ze de hulp van de Japanse politie ingeroepen. Ook het IOC is in gesprek met haar en zei eerder dat ze veilig is.