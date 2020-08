F1-coureur Pérez test weer positief; start vervanger Hülkenberg nu wel?

Nico Hülkenberg zal ook komend Formule 1-weekend door Racing Point ingezet worden bij de tweede race op Silverstone. De Duitser vervangt opnieuw Sergio Pérez, die nog steeds positief test op het coronavirus.

Pérez was er vorige week in Engeland ook niet bij na een positieve coronatest. De Mexicaan mocht donderdag uit quarantaine, maar moet aan de kant blijven omdat een nieuwe test weer een positief resultaat opleverde. Hij heeft fysiek geen klachten.

Hülkenberg is racen niet verleerd

De 32-jarige Hülkenberg, die tien jaar lang in de Formule 1 reed en vorig jaar stopte omdat er geen stoeltje voor hem was, toonde vorige week in de trainingen en kwalificatie aan dat hij het racen in de Formule 1 niet verleerd is. Zonder voorbereiding bemachtigde hij de dertiende startplek voor de race.

Bij de start van de GP op zondag ging het echter mis. De motor wilde niet starten, naar later bleek vanwege een afgebroken bout. Daardoor ging zijn rentree in rook op.