Twee reuzenpanda's geboren in Franse dierentuin: 'Roze en kerngezond'

In een dierentuin in het Franse Saint-Aignan zijn twee reuzenpanda's geboren. Panda Huan Huan beviel in de vroege ochtend van een gezonde tweeling, zegt de dierentuin.

"De twee zijn roze, en kerngezond", zegt directeur Rodolphe Delord. "Ze zien er groot genoeg uit. Ze zijn prachtig."

China leende Huan Huan en het mannetje Yuan Zi in 2012 uit aan de dierentuin. In 2017 kregen ze ook al een jong. Dat was de eerste babypanda die in Frankrijk werd geboren. Dat jong gaat dit jaar nog naar China.

Reuzenpanda's planten zich heel moeilijk voort. Volgens experts komen de dieren maar moeilijk in de stemming en soms weten ze zelfs niet eens wat ze moeten doen. Daarnaast zijn vrouwtjes maar een paar dagen per jaar vruchtbaar.

Tot vreugde van de dierentuin, centraal in Frankrijk op zo'n 230 kilometer ten zuiden van Parijs, hadden Huan Huan en Yuan Zi in maart "acht keer contact met elkaar in een weekend". Voor de zekerheid werd het vrouwtje ook nog kunstmatig geïnsemineerd.

