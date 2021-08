Braspennincx/Van Riessen opent baantoernooi met Nederlands record

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio de derde tijd neergezet in de kwalificaties van de teamsprint. De tijd was goed voor een Nederlands record: 32,465.

Het duo komt in de volgende ronde uit tegen Polen, dat de zesde tijd (33,244) neerzette.

De snelste tijd was voor Duitsland (32,102) en ook China (32,135) was sneller dan Nederland. Alle acht landen op de teamsprint voor vrouwen gaan door naar de volgende ronde, maar de tijd is belangrijk voor het vervolg van het toernooi. Tussen 9.50 en 10.00 uur zijn de vier heats, van waaruit de winnaars gaan strijden om de medailles.