Baanrensters Braspennincx en Van Riessen lopen brons mis op teamsprint

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen zijn er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd brons te veroveren op de teamsprint. In de finaleronde waren de Russinnen Daria Shmeleva en Anastasia Voinova net iets te snel: 32,252 om 32,504.

Het baantoernooi begon voortvarend voor het sprintduo. Gelijk in de kwalificatie klokten Braspennincx en Van Riessen een nieuw Nederlands record (32,465). Het was de derde tijd van het veld en het duo werd voor de heats aan Polen gekoppeld.

Nederland was ruim sneller dan de Poolse rensters en ook in die ronde werd het nationale record verbeterd (32,308), maar desondanks was het de vierde tijd van de vier winnaars die doorgingen naar de finaleronde. Brons was daardoor nog het hoogst haalbare.