Zeilers nog even in spanning: olympische wedstrijden van vandaag uitgesteld

"Het is wat het is", aldus Duetz, die de koppositie deelt met de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. "Wij waren erop gebrand om vandaag te varen. Maar morgen een nieuwe dag, het komt zeker goed."

"We zijn het wel gewend, maar zo'n dag als vandaag is heel erg beladen", zegt Bekkering. "Dan zijn we zenuwachtig en dan willen we gewoon gaan. Maar morgen is er hele mooie voorspelling, dus dan gaan we het morgen afmaken."

Al twee medailles met zeilen

In de 470-klasse zouden Afrodite Zegers en Lobke Berkhout nog in actie komen.

TeamNL pakte tot nu toe twee medailles bij het zeilen. Kiran Badloe won goud met het windsurfen in de RS:X-klasse, Marit Bouwmeester pakte brons in de klasse Laser Radial.