Telecomprovider Delta investeert miljarden in glasvezelinternet kleinere gemeenten

Telecombedrijf Delta gaat de concurrentie aan met KPN en Ziggo. Dat zijn de twee grootste aanbieders van vast internet. De van oorsprong Zeeuwse telecomprovider gaat twee miljard euro investeren om glasvezel aan te leggen. Het bedrijf hoopt in 2025 twee miljoen huishoudens van internet via glasvezel te voorzien.

Als dat lukt, heeft het bedrijf ongeveer een kwart van de glasvezelaansluitingen in handen, schrijft het Financieele Dagblad. Daarmee wordt het een serieuze uitdager van KPN en Ziggo. Op dit moment heeft Delta nog zo'n 900.000 klanten. Ziggo heeft zo'n 3,5 miljoen internetaansluitingen, KPN ongeveer drie miljoen.

Delta wil zich voornamelijk richten op glasvezelaansluitingen in de kleinere dorpen en steden in het hele land, zegt topman Marco Visser. "We maken gigabit-plus snelheden de nieuwe standaard en dat willen we voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken."

Overnamepoging KPN

Delta kan het bedrag investeren omdat het een lening heeft gekregen van een aantal banken die daarvoor samenwerken. Onder meer ABN Amro, ING en een aantal internationale banken gingen een consortium met elkaar aan om 1,45 miljard euro te verstrekken. Dat kan nog worden uitgebreid met 600 miljoen euro.

De eigenaar van Delta, de Zweedse investeerder EQT, probeerde afgelopen voorjaar nog KPN over te nemen. Het plan was om de netwerken van Delta en KPN samen te voegen. KPN sloeg dat aanbod af.