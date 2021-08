Wekdienst Tokio: turbulente atletieknacht, deze sporters komen nog in actie

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Het was een bewogen atletieknacht. Sifan Hassan en Dafne Schippers kwamen met horten en stoten hun series door en Nadine Visser greep op de 100 meter horden met de vijfde plaats naast een medaille.

Hassan viel op de 1.500 meter in de slotronde, stond op en sprintte alsnog naar de winst. Vanmiddag om 14.40 uur moet ze helemaal hersteld zijn voor de finale van de 5.000 meter.

Schippers hield de laatste meters van de 200 meter in en dat kostte haar bijna een plek in de halve finales. Daarin zien we Jamile Samuel sowieso niet in actie; zij meldde zich geblesseerd af voor de series.

Dagprogramma

Het wachten is totdat het zeilen begint. De 470-klasse had om 05.05 moeten beginnen, maar werd telkens uitgesteld vanwege te weinig wind. In de 49er FX-klasse kunnen Annemiek Bekkering en Annette Duetz een medaille winnen. Hun start staat om 7.33 uur gepland.