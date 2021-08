Robinson bezorgt VS in verlenging Gold Cup, Ajacied Álvarez baalt

De Verenigde Staten hebben voor de zevende keer de Gold Cup veroverd. In de finale van het toernooi voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied werd achtvoudig kampioen Mexico na verlenging met 1-0 verslagen.

Mexico startte sterk in het Allegiant Stadium in het Amerikaanse Paradise, maar doelman Matt Turner hield Funes Mori met een knappe redding van de 1-0 af.

Aan de andere kant dook Paul Arriola in de counter twee keer alleen voor de Mexicaanse keeper op. Hij raakte de buitenkant van de paal en schoot naast.

Het beweeglijke Mexico, met Ajacied Edson Álvarez in de basis en PSV'er Érick Gutiérrez als invaller, was ook na rust met snel spel beter, maar Orbelín Pineda miste een grote kans.

Ajacied Álvarez afgetroefd

De VS had in de slotfase meer krachten over. Matthew Hoppe miste nog in de reguliere tijd, maar diep in de verlenging troefde verdediger Miles Robinson Álvarez af bij een hoge voorzet en kopte hij raak.