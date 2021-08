Visser grijpt naast medaille in finale 100 meter horden, goud Camacho-Quin

Visser vijfde in finale 100 meter horden, Camacho-Quin pakt het goud - NOS

Nadine Visser is op de Olympische Spelen in Tokio als vijfde geëindigd in de finale van de 100 meter horden. Na een uitstekende start verspeelde ze haar medaillekansen na horde zes.

De Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quin veroverde het goud met een tijd van 12,37 seconden, voor Kendra Harrison (VS) en Megan Tapper (Jamaica).

"Er zat echt veel meer in", baalde Visser. "In de serie ging het heel goed om het door te trekken tot de finish. Ik denk ook zeker dat het erin zat, frustrerend dit."

Blessurevrij

De 26-jarige Visser werd in de voorbereiding op de Spelen nog gekweld door een scheurtje in haar hamstring, maar liet in zowel haar serie als de halve finale blijken daar geen enkele hinder meer van te ondervinden.