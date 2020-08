NOS gaat Eredivisie Vrouwen dit seizoen ook live uitzenden

Het commercieel convenant tussen de Eredivisie Vrouwen en voetbalbond KNVB werpt al na twee maanden zijn vruchten af. Komend seizoen zijn er veel meer wedstrijden te zien op televisie.

Vrijdagavond is de vaste speelavond, maar ook op zondag wordt nu standaard een wedstrijd gespeeld. Die zal 's avonds door de NOS altijd in samenvatting worden uitgezonden in de Studio Sport-uitzending van 18.10 uur of in sommige gevallen zelfs live in de uitzending van 13.10 uur.

Seizoen begint op 6 september

Het seizoen begint op 6 september met een compleet programma op zondag (onder meer Ajax-FC Twente en PSV-vv Alkmaar). Fox Sports zendt altijd live uit op zondag en biedt van alle duels een samenvatting aan.