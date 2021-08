Zuinige Schippers houdt net genoeg over voor halve finale 200 meter

Dafne Schippers is bij de Olympische Spelen door naar de halve finales van de 200 meter. Ze werd derde in haar serie. Werkelijk precies genoeg, met een voorsprong van slechts een honderdste van een seconde op de nummer vier.

De baan van Jamile Samuel bleef leeg. Zij trok zich terug met een lichte blessure en wilde geen risico nemen met het oog op de estafette van later deze week .

Schippers en Samuel kampten in aanloop naar Tokio allebei met veel blessures. Om haar kwetsbare rug te ontlasten, koos Schippers er daarom voor om de 100 meter te laten schieten. Samuel deed hetzelfde, gekweld door pijn aan haar achillespees.

Schippers nog niet voluit

Hoe sterk Schippers nu is, weet ze zelf ook niet. "De kop is eraf", sprak de wereldkampioene van 2015 en 2017 opgelucht. Ze was niet voluit gegaan. "Ik wilde niet te veel energie verspillen."