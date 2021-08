Hassan valt in slotronde, maar wint serie alsnog met sensationele sprint

Bizar: Hassan valt in slotronde 1.500 meter, maar wint serie alsnog - NOS

De kwalificatie voor de halve finale leek voor regerend wereldkampioene Hassan (28) op voorhand een formaliteit. Rustig bleef ze achterin lopen tijdens haar serie, om uit het gedrang te blijven. Maar in de laatste ronde ging het na een struikelpartij helemaal mis.

"Ik schrok wel even, maar dacht meteen: ik kan niet stoppen", zei Hassan, die geen schade leek te hebben opgelopen. "Verder voel ik me goed."

Sifan Hassan heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale van de 1.500 meter door haar serie te winnen. Dat deed ze met een indrukwekkende sprint, nadat ze in de slotronde ten val was gekomen.

Tijdens de vorige Spelen kampte ze ook al met tegenspoed. Door een blessure in de voorbereiding kwam ze in Rio de Janeiro niet verder dan een vijfde plek op de 1.500 meter. Op de 800 meter sneuvelde ze destijds al in de series.

Drie onderdelen

De halve finale van de 1.500 meter is woensdag. Verder loopt Hassan later vandaag in Tokio nog de finale van de 5.000 meter, waar ze haar eerste olympische medaille kan veroveren. Ze doet ook nog mee aan de 10.000 meter.

"Ik denk niet dat de valpartij invloed heeft op de voorbereiding van de finale van vanavond", besloot Hassan.