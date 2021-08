Diskwalificatie Vettel doet Hamilton profiteren in WK-stand

Coureur Sebastian Vettel is door de wedstrijdleiding van de Formule 1 uit de uitslag van de Grand Prix van Hongarije gehaald. Lewis Hamilton, de nummer drie van de race, schuift hierdoor op naar de tweede plaats en vergroot tevens zijn voorsprong op Max Verstappen in de WK-stand.

In de benzinetank van de Aston Martin van Vettel zat na de race maar 0,3 in plaats van de vereiste 1 liter brandstof. De organisatie heeft deze minimale hoeveelheid benzine nodig om een monster te kunnen nemen voor onderzoek naar onregelmatigheden in de Formule 1-wagens.

Vettel voltooide na het passeren van de finish ook zijn zogeheten 'cooldown-ronde niet', nadat de nummer twee van de race door zijn team werd gesommeerd om zijn auto stil te zetten bij de twaalfde bocht op de Hungaroring.

Hamilton mag dankzij deze bonus 18 in plaats 15 punten bijschrijven aan zijn totaal in de stand voor het wereldkampioenschap. Verstappen krijgt één punt extra, omdat hij nu negende is geworden.

De nieuwe WK-leider (195 punten) neemt nu een voorsprong van acht punten op nummer twee Verstappen (187).