Van Rouwendaal stopt bij spartaanse Franse coach en verhuist naar Duitsland

Van Rouwendaal is Lucas, die bekendstaat om zijn spartaanse trainingsregime , ontzettend dankbaar. "Onder zijn leiding ben ik olympisch kampioene geworden, maar ik ben toe aan verandering en iets nieuws. Het laatste jaar begon ik te vaak te twijfelen aan de samenwerking met Philippe."

Sharon van Rouwendaal stopt na zeven jaar haar samenwerking met de Franse zwemcoach Philippe Lucas. De olympisch kampioene op de 10 kilometer openwaterzwemmen gaat trainen bij de Duitse (bonds)coach Bernd Berkhahn in Maagdenburg.

Afgelopen seizoen trainde Van Rouwendaal een aantal keer mee in Duitsland met de groep waarin onder andere Florian Wellbrock, de Duitse wereldkampioen op de 10 kilometer, traint. "Dat beviel heel goed en nu heb ik de knoop doorgehakt."

Over twee weken verhuist de vijfvoudig Europees kampioene naar Duitsland om haar voorbereiding op Tokio te starten. Ze is al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. "Ik ben blij dat ik me nu zonder zorgen en met volle overtuiging kan voorbereiden."